يوفنتوس يبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي بعد اكتساحه ضيفه ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم ضمن افتتاح الجولة الثامنة والعشرين.

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسين بتسديدة خاطفة، وبعد تسع دقائق عزز النجم كرستيانو رونالدو تقدم البيانكونيري بالهدف الثاني من علامة الجزاء.

وأضاف غونزالو هيغواين الهدف الثالث بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة والثمانين، قبل أن يختم المدافع ماتياس دي ليخت الرباعية في الدقيقة الخامسة والثمانين بكرة رأسية.

وبهذه النتيجة يواصل يوفنتوس الانفراد بصدارة الدوري بتسع وستين نقطة فيما توقف ليتشي صاحب المركز الثامن عشر عند خمس وعشرين نقطة.

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