اخبار الرياضة

مشاركة فعالة في دورة حكام “الكيك بوكسنغ” المحليين

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مساء أمس السبت دورة الحكام المحليين “للكيك بوكسنغ” عن بعد تحت إشراف الاتحاد الليبي للعبة .

وتواصلت الدورة لثلاثة أيام بمعدل أربع ساعات يومية، تحت إشراف المحاضر والحكم الدولي جهاد عشا من الأردن عبر تطبيق زووم .

وتعتبر الدورة محلية ومصنفه من الاتحاد العربي لترقية حكام اللعبة المحليين .

وشملت الدورة التي شارك فيها 25 حكم التعريف باللعبة و نبذة عن كيفية التحكيم بأساليبها وصفات وواجبات الحكم والحلقة ومعداتها وأجهزة الوقاية، إضافة إلى معايير منح النقاط كيفية التحكيم الإلكتروني .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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