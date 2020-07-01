فوز مهم للاتسيو على تورينو… ويوفنتوس يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

تقرير

رغم استمرار يوفنتوس في تحقيق الانتصارات المتتالية يواصل لاتسيو الملاحقة ويترقب تعثرا قد يحدث في أي لحظة لفريق السيدة العجوز حتى يقترب من الصدارة ويحقق حلمه بالتتويج باللقب وفي ملعب أولمبيكو دي تورينو استطاع فريق العاصمة الإيطالية تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وقلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

ومنذ الدقيقة الخامسة افتتح أندريا بيلوتي باب التسجيل لصالح تورينو من علامة الجزاء لتنتهي الحصة الأولى على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني تمكن لاتسيو من تعديل النتيجة بواسطة نجمه وهداف الدوري تشيرو ايموبيلي ليعود فريق سيموني انزاغي لأجواء المباراة.

وتوج قتالية لاعبي لاتسيو ماركو بارولو بهدف الفوز الثاني في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة لصالح النسور ويستمر الفريق في مطاردة يوفنتوس.

ولا يقدم يوفي الأداء الذي يرغب محبوه بمشاهدته، لكنه يفوز في نهاية المطاف ويحصد النقاط وهذا الأهم في كرة القدم فالفريق انقض على جنوى واقتلع النقاط الثلاث بثلاثية بدأها الأرجنتيني باولو ديبالا بحلول الدقيقة 50 من الشوط الثاني، وبعدها بست دقائق عزز رونالدو من تقدم فريقه بصاروخية لا ترد جعلت الفريق في طريقه لتحقيق النقاط الثلاث، وهذا ما أكده البرزيلي دوغلاس كوستا بهدفه الثالث وعلى إثره ظفر اليوفي بالنقاط الثلاث ولم يكن هدف جنوى اليتيم في الدقيقة 77 بواسطة أندريا بينامونتي سوى لحفظ ماء الوجه.

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