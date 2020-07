أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن أمله في بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن برشلونة، الغريم التقليدي.

جاء ذلك رداً على خبر لإذاعة محلية مفاده أن “البرغوث” يفكر في الرحيل صيف 2021.

وقال زيدان في معرض رده عن أول سؤال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي (1-صفر) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين وابتعاده أربع نقاط في الصدارة:

لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنه اليوم في هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا.

وأكد “راديو كادينا سير” في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه “إل لارغويرو” إن “ميسي ينوي مغادرة برشلونة”.

وفي مقال نُشر على موقعه، أوضح الراديو الإسباني: “في الوقت الحالي، فكرة ميسي هي إنهاء عقده في عام 2021 وترك برشلونة. لقد شلَّ ميسي مفاوضات تمديد عقده. كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد جدا، بتوافق بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت ميسي إلى إعادة النظر في كل شيء، وفي الوقت الحالي، قرر إيقاف المفاوضات حول تمديد عقده مع برشلونة”.

وتابع “ميسي أخبر اللاعبين الأقرب إليه في غرفة الملابس أنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي. لقد قال دائما أنه سيبقى طالما يريد النادي ذلك”، موضحة “لكن قائد البلاوغرانا سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي”.

ويمتد عقد ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.

The post زيدان يتمنى استمرار «البرغوث» ضمن صفوف البلاوغرانا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا