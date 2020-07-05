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استعداداً لعودة الدوري.. المنير يلتحق بتدريبات لوس أنجلوس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض الدولي الليبي محمد المنير تدريباته هذه الأيام رفقة فريقه لوس أنجلوس أف سي استعدادا لعودة منافسات الدوري في الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي.

وانطلقت التدريبات الجماعية للفريق بمشاركة المنير وبإجراءات احترازية ضمن البروتوكول الصحي الموضوع من قبل رابطة الدوري الأمريكي للأندية.

وستقام المباريات المتبقية من الدوري الأمريكي دون حضور الجمهور في منتجع والت ديزني في مدينة فلوريدا على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل والمتأهل للمسابقات القارية.

ويعتبر المنير من أبرز لاعبي المنتخب الوطني والمحترفين خارج ليبيا لما يقدمه من مستويات جعلته دائما محط أنظار عديد الأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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