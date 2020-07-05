استعداداً لعودة الدوري.. المنير يلتحق بتدريبات لوس أنجلوس

يخوض الدولي الليبي محمد المنير تدريباته هذه الأيام رفقة فريقه لوس أنجلوس أف سي استعدادا لعودة منافسات الدوري في الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي.

وانطلقت التدريبات الجماعية للفريق بمشاركة المنير وبإجراءات احترازية ضمن البروتوكول الصحي الموضوع من قبل رابطة الدوري الأمريكي للأندية.

وستقام المباريات المتبقية من الدوري الأمريكي دون حضور الجمهور في منتجع والت ديزني في مدينة فلوريدا على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل والمتأهل للمسابقات القارية.

ويعتبر المنير من أبرز لاعبي المنتخب الوطني والمحترفين خارج ليبيا لما يقدمه من مستويات جعلته دائما محط أنظار عديد الأندية.

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