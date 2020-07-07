سلتو يتحدث لـ218 عن تفاصيل عودته المثيرة للجدل إلى ليبيا

‬أكد الدولي الليبي أنيس سلتو في تصريحات خاصة لـ218 أنه عاد إلى ليبيا بناء على موافقة من الإطار الفني ومن إدارة فريقه الاتحاد السكندري.

وأضاف سلتو أنه عاد إلى ليبيا لزيارة عائلته والاطمئنان عليهم خاصة أنه لم يستطع العودة حين توقف النشاط في شهر مارس الماضي وأكد أنه أجرى الكشف الأول لفيروس كورونا وأن الإطار الفني والإدارة منحوه الموافقة للسفر.

وأشار الدولي الليبي إلى أنه سيلتحق مجددا بصفوف الاتحاد السكندري فور عودة اللاعبين المحترفين للفريق والذين غادروا مصر منذ إيقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

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