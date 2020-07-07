خطة متكاملة من هيئة الشباب والرياضة لعودة النشاط

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتمامها ببرنامج إعداد الرياضيين المستهدفين للمنتخبات الرياضية بالاتحادات العامة.

وعقد فريق العمل، المشكل من قبل الهيئة لدراسة إمكانية عودة النشاط، اجتماعا موسعا مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وذلك لوضع الخطوط العريضة لعودة النشاط.

وتمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة خطة محكمة تقضي باستئناف الحياة الرياضية تدريجيا خاصة أن التوقف أثر بشكل سلبي على الرياضيين.

وأكد حسين البوسيفي مدير الشؤون الرياضية في الهيئة أنه تمت إحالة الخطة الشاملة لعودة النشاط للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وأنه تم إعدادها من قبل فريق طبي وإداري متخصص في المجال الرياضي.

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