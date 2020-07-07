اخبار الرياضة

خطة متكاملة من هيئة الشباب والرياضة لعودة النشاط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتمامها ببرنامج إعداد الرياضيين المستهدفين للمنتخبات الرياضية بالاتحادات العامة.

وعقد فريق العمل، المشكل من قبل الهيئة لدراسة إمكانية عودة النشاط، اجتماعا موسعا مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وذلك لوضع الخطوط العريضة لعودة النشاط.

وتمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة خطة محكمة تقضي باستئناف الحياة الرياضية تدريجيا خاصة أن التوقف أثر بشكل سلبي على الرياضيين.

وأكد حسين البوسيفي مدير الشؤون الرياضية في الهيئة أنه تمت إحالة الخطة الشاملة لعودة النشاط للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وأنه تم إعدادها من قبل فريق طبي وإداري متخصص في المجال الرياضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ولن تفعلوا …✨

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    عسكري رفض الحرب ـ لكن بسبب اصرار زوجته ا في أحد مطارات القوة الجوية في مكان بعيد قتل زوجته لبسبب الخيانة ووضع ابناءه عند جدته ـ وتذكر هدية بسيطة أعطاها له شخص ـ ومعه مجموعة من الطيارين يختطفون طائرات حربية بقوة مسلحة ـ ويستهدفون بعض المباني والقصور والمسارح بطريقة صحيحة في منحدر سفح جبال في الجزر المتوسط ـوطائرة مدنية تركوها لسبب … قبل العودة . ولن تفعلوا ….!!✨

    .youtube.com/watch?v=RxiWM7-jjeI

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