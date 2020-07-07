اخبار الرياضة

استاد الإمارات مسرحا لقمة نارية بين أرسنال وليستر سيتي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون استاد الإمارات في العاصمة لندن مساء اليوم مسرحا لقمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يستضيف أرسنال ضيفه ليستر سيتي.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ووكرز حسمها ليستر سيتي بثنائية نظيفة لذلك سيسعى الغانرز تحت قيادة ارتيتا لخطف النقاط الثلاث وتأكيد صحوتهم وعودتهم إلى سكة الانتصارات بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في الجولات الماضية.

ويسعى أرسنال للتقدم أكثر نحو المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال بينما يسعى ليستر سيتي للحفاظ على موقعه كثالث الترتيب خلف مانشستر سيتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • 👇:

    عسكري رفض الحرب ـ لكن بسبب اصرار زوجته ا في أحد مطارات القوة الجوية في مكان بعيد قتل زوجته لبسبب الخيانة ووضع ابناءه عند جدته ـ وتذكر هدية بسيطة أعطاها له شخص ـ ومعه مجموعة من الطيارين يختطفون طائرات حربية بقوة مسلحة ـ ويستهدفون بعض المباني والقصور والمسارح بطريقة صحيحة في منحدر سفح جبال في الجزر المتوسط ـوطائرة مدنية تركوها لسبب … قبل العودة . ولن تفعلوا ….!!✨

    .youtube.com/watch?v=RxiWM7-jjeI

    رد