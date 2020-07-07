استاد الإمارات مسرحا لقمة نارية بين أرسنال وليستر سيتي

سيكون استاد الإمارات في العاصمة لندن مساء اليوم مسرحا لقمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يستضيف أرسنال ضيفه ليستر سيتي.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ووكرز حسمها ليستر سيتي بثنائية نظيفة لذلك سيسعى الغانرز تحت قيادة ارتيتا لخطف النقاط الثلاث وتأكيد صحوتهم وعودتهم إلى سكة الانتصارات بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في الجولات الماضية.

ويسعى أرسنال للتقدم أكثر نحو المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال بينما يسعى ليستر سيتي للحفاظ على موقعه كثالث الترتيب خلف مانشستر سيتي.

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