نجلاء الدغائمي تقهر المرض وتصبح أول ليبية في تحكيم الكيك بوكسينغ 

أخبار ليبيا24

بعد حصولها على تصنيف حكم دولي B في فن القتال بالنقاط ضمن الدورة التي أقامها الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ أصبحت نجلاء الدغائمي أول ليبية تتحصل على هذا التصنيف.

وتحصلت الدغائمي على تصنيف B بعد أن خاضت دورة المدربين العرب لرياضة الكيك بوكسينغ عبر تطبيق زووم على الإنترنت أشرف عليها الاتحاد العربي للعبة واجتازت الدورة بنجاح.

وسبق وأن تألقت الحكمة الليبية خلال مشاركتها التحكيمية في بطولة “المرحوم غازي الشلول”، الثالثة، للكيك بوكسينغ، التي أقيمت فى مدينة الحسن للشباب في أربد الأردنية حيث قادت عدد من منافسات البطولة.

وبدأت الدغائمي مجال التحكيم أثناء تواجدها في الأردن بغرض العلاج من مرض السرطان، وشاركت في عدة دورات تحكيمية ضمن برامج الاتحادين العربي والأردني، لتنجح في الوصول إلى أن تكون حكم دولي في هذه الرياضة وحازت على احترام في هذا المجال.

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