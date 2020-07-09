مانشستر سيتي يمطر شباك نيوكاسل بخماسية

عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوزه الكاسح على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس خماسية السيتي في الدقيقة العاشرة، وأضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين.

وسجل فيديريكو فيرنانديز الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يضيف الإسباني دافيد سيلفا الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة والستين.

وعاد جيسوس ليختتم الخماسية في الوقت بدل الضائع، ليعزز السيتزن مكانه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى تسع وستين نقطة فيما توقف نيوكاسل عند ثلاث وأربعين نقطة في المركز الثالث عشر.

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