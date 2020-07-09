اخبار الرياضة

مانشستر سيتي يمطر شباك نيوكاسل بخماسية

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوزه الكاسح على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وافتتح البرازيلي غابرييل جيسوس خماسية السيتي في الدقيقة العاشرة، وأضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين.

وسجل فيديريكو فيرنانديز الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يضيف الإسباني دافيد سيلفا الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة والستين.

وعاد جيسوس ليختتم الخماسية في الوقت بدل الضائع، ليعزز السيتزن مكانه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى تسع وستين نقطة فيما توقف نيوكاسل عند ثلاث وأربعين نقطة في المركز الثالث عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك