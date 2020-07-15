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تشيلسي يعزز آمال التأهل لأبطال أوروبا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق تشيلسي فوزا هاما على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون مقابل في افتتاح الجولة 36 من البريمرليغ .

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر المهاجم الفرنسي أوليفه جيرو، وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لأصحاب الأرض، ليعزز البلوز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أصحاب المركزين الرابع والخامس فيما توقف نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير بعدما تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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