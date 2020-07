تشيلسي يعزز آمال التأهل لأبطال أوروبا

حقق تشيلسي فوزا هاما على ضيفه نوريتش سيتي بهدف دون مقابل في افتتاح الجولة 36 من البريمرليغ .

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر المهاجم الفرنسي أوليفه جيرو، وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لأصحاب الأرض، ليعزز البلوز آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي ومانشستر يونايتد أصحاب المركزين الرابع والخامس فيما توقف نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير بعدما تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى .

