اخبار الرياضة

القريو يعتذر عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم عادل القريو اعتذاره لجمهور ومنتسبي الجمعية العمومية لنادي المدينة الرياضي عن عدم تمكنه من العمل بمجلس الإدارة الجديد لعميد أندية الدوري الممتاز

وبرر القريو سبب اعتذاره لارتباطه بالاتحاد الليبي للقوة البدنية الذي يتولى رئاسته وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين بهذا الشأن

و قال القريو في رسالة وجهها عبر صفحته بموقع فيسبوك مخاطبا من خلالها إدارة وجمهور الحواثة : “أحب أن أشكركم لاختياركم لشخصي لأكون أحد أعضاء مجلس الإدارة وهذا شرف لي داخل بيتي القديم الجديد والذي توارثت عشقه منذ الصغر”.

واختتم: “ولكن نظرا لارتباطي باتحاد القوة البدنية فإنني أقدم اعتذاري لكم وبعون الله سأكون قريبا منكم وفي خدمة هذه المؤسسة العريقة”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك