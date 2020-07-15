القريو يعتذر عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة

قدم عادل القريو اعتذاره لجمهور ومنتسبي الجمعية العمومية لنادي المدينة الرياضي عن عدم تمكنه من العمل بمجلس الإدارة الجديد لعميد أندية الدوري الممتاز

وبرر القريو سبب اعتذاره لارتباطه بالاتحاد الليبي للقوة البدنية الذي يتولى رئاسته وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين بهذا الشأن

و قال القريو في رسالة وجهها عبر صفحته بموقع فيسبوك مخاطبا من خلالها إدارة وجمهور الحواثة : “أحب أن أشكركم لاختياركم لشخصي لأكون أحد أعضاء مجلس الإدارة وهذا شرف لي داخل بيتي القديم الجديد والذي توارثت عشقه منذ الصغر”.

واختتم: “ولكن نظرا لارتباطي باتحاد القوة البدنية فإنني أقدم اعتذاري لكم وبعون الله سأكون قريبا منكم وفي خدمة هذه المؤسسة العريقة”

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