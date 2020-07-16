الهوني يشارك في فوز الترجي ودياً على حساب حمام الأنف

نجح فريق الترجي بقيادة المحترف الليبي حمدو الهوني في تحقيق الفوز وديا على حساب حمام الأنف الذي يضم في صفوفه الثنائي الليبي سالم عبلو وإبراهيم بودبوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت هذه المباراة استعدادا لعودة مباريات الدوري التونسي في الثاني من شهر أغسطس القادم حيث باشر الترجي استعداداته منذ حوالي شهر.

ويتصدر الترجي جدول الترتيب العام برصيد أربع وأربعين نقطة ويوجد الصفاقسي في المركز الثاني برصيد أربع وثلاثين نقطة بينما يحتل حمام الأنف المركز العاشر وفي رصيده ثلاث عشرة نقطة جمعها قبل التوقف الإجباري للدوري.

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