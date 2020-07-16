اخبار الرياضة

الهوني يشارك في فوز الترجي ودياً على حساب حمام الأنف

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق الترجي بقيادة المحترف الليبي حمدو الهوني في تحقيق الفوز وديا على حساب حمام الأنف الذي يضم في صفوفه الثنائي الليبي سالم عبلو وإبراهيم بودبوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت هذه المباراة استعدادا لعودة مباريات الدوري التونسي في الثاني من شهر أغسطس القادم حيث باشر الترجي استعداداته منذ حوالي شهر.

ويتصدر الترجي جدول الترتيب العام برصيد أربع وأربعين نقطة ويوجد الصفاقسي في المركز الثاني برصيد أربع وثلاثين نقطة بينما يحتل حمام الأنف المركز العاشر وفي رصيده ثلاث عشرة نقطة جمعها قبل التوقف الإجباري للدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك