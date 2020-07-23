“شوايل”: ما تداول في وسائل الإعلام غير صحيح وبلغت بما حدث في اجتماع المكتب التنفيذي للعبة

بنغازي 23 يوليو 2020 (وال) – يعد نائب رئيس الاتحاد الليبي للعبة التنس الأرضي، ورئيس الاتحاد الفرعي في مدينة بنغازي “إدريس شوايل” من الشخصيات الرياضية الاعتبارية في البلاد، ودائماً ما يسعى بجهوده الحثيثة لنشر اللعبة أكثر بين الألعاب الأخرى .

شوايل يتواجد في لعبة كرة المضرب أبان البطولة الأفريقية التي أقيمت في بنغازي عام 1982م، وشغل منصب عضو الاتحاد الليبي للعبة ورئيس الاتحاد الفرعي في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى أنه عضو لجنة التنمية في الاتحادين الأفريقي والعربي .

شوايل، تطرق في حوار خاص مع وكالة الأنباء الليبية إلى أمور قد تعد مهمة لدى متهمي اللعبة والرياضة عامة، ونفي فيها ما تداولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، فلكم الحوار في سطور.

“وال” ماذا تقول عن الأخبار المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، بأن الاتحاد الليبي لكرة المضرب، تجاهل وتناسى فرعي بنغازي فيما يتعلق بأمور اللعبة المدة الماضية؟

“شوايل” أولاً أود أن أرحب بكم، وأشكركم على هذه المصافحة الرياضية، لتوضيح بعض الأمور التي لربما تكون غائبة عن بعض الأشخاص في الوسط الرياضة، ما تداول في المدة الماضية من أخبار، ليس في شبكات التواصل فحسب، وإنما حتى في بعض القنوات والوسائل الإعلامية، بأن هذا الكلام المتداول غير صحيح بتاتاً، وعارية عن الصحة، وهي أخبار متداولة مغلوطة، ولا نعرف من سرب وتحدث بهذه الكيفية، وما غرضه من الأساس، فالطريقة التي استخدمت في ذلك ليس حضارية، وغير لائقة وغير مقبولة إطلاقاً، ومن كان المروج في تداول خبر غير صحيح، فعليه التأني، وأخذ المعلومة الصحيحة من مصدر مسؤول.

” وال ” وما الصحيح في ذلك؟

“شوايل” كل ما في الأمر، والصحيح في ذلك، وبعيداً عن الأخبار المتداولة المغلوطة، أقيم اجتماع المكتب التنفيدي في العاصمة طرابلس، فالحق يقال لقد تم دعوتي للاجتماع من قبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة المضرب أنا وباقي أعضاء اتحاد اللعبة في المنطقة الشرقية، لكن للأسف، اعتذرنا لعدم الحضور، بسبب ظروف البلاد من الناحية الجوية، وتم في هذا الاجتماع مناقشة واعتماد الميزانية وعرض مصروفات العام الماضي بناءاً على طلب من اللجنة الأولمبية الليبية، والتي بدورها خاطبت كل الاتحاد الرياضية في ليبيا بهذا الصدد.

“وال” بصفتك نائب الاتحاد الليبي ورئيس الاتحاد الفرعي بنغازي لكرة المضرب، هل بلغت بأخر مستجدات اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية التي لم تكن حاضراً فيها؟

“شوايل” بكل تأكيد، لقد تم إبلاغي بما حدث ونوقش في اجتماعي المكتب التنفيذي، والجمعية العمومية التي حضرها نادي الأهلي بنغازي باعتبار النادي مستوفي الاشتراك، فحقيقة النقاش كان مفعم وهادف وحضاري في ظل ظروف صعبة تشهدها الرياضة في ليبيا، وما توصل به المكتب التنفيذي في اجتماعه بلغت به، وهي نقاط تم طرحها في الفترة السابقة، منها تعديل النظام الأساسي للاتحاد الليبي للعبة، وفصل لعبة الإسكواش عن لعبة التنس.

“وال” هل كانت لديكم نشاطات خاصة بلعبة كرة التنس قبل التوقف الإجباري الذي تشهده البلاد؟

“شوايل” بطبيعة الحال الاتحاد الفرعي ببنغازي لكرة التنس يضع في رزنامة تامة طوال الموسم الرياضي والجميع يعلم بذلك، قبل جائحة فيروس كورونا كان لدينا برنامج سنوي وبطولات شهرية، حيث نفذ منها جزء كبير جداً، لكن التوقف الإجباري الذي طرأ على النشاط الرياضي في البلاد حال دون تكملة ذلك، فنحن ملتزمين بتعليمات الشباب والرياضة والتي طالبت فيها كل الاتحادات الرياضية بقفل نشاطها، في الوقت ذاته ننتظر من الشباب والرياضة أن يصدر قرار برفع الحظر والعودة مجدداً لمزاولة النشاط الرياضي .

“وال” هل يحظى الاتحاد الفرعي في بنغازي للتنس بأهمية كبرى، خاصة من الناحية الدعم المادي؟

“شوايل” في اعتقادي الشخصي أن لعبة كرة التنس الأرضي من الألعاب الهامة، وبكل تأكيد تحظى هذه اللعبة باهتمام كبير من قبل المتابعين وحتى اتحاد اللعبة، فحقيقة أن الاتحاد الليبي لكرة التنس الأرضي كل عام يرسل لنا في مبلغ مالي، وهذا ما يسمى بالدعم المادي، إضافة إلى أنه دائماً ما يبعث في أدوات خاصة بالنشاطات، أمثال “الكرات الصفراء”، و”المضارب” لان هذه الأدوات نحن كاتحاد فرعي نعطيها للاعبي الأندية، لأن الأندية لا تمتلك ميزانيات في ذلك.

“وال” هل الأندية المندرج تحت مظلة الاتحاد الفرعي تدفع في الرسوم المالية، وكم قيمة الرسوم بهذا الصدد؟

“شوايل” الأندية المنتسبة لدى الاتحاد الفرعي في بنغازي هي الرجمة والأهلي والهلال والنصر والتحدي، لكن هذه الأندية هذا الموسم لم تدفع رسوم الاشتراك، عدة نادي الأهلي بنغازي الذي دفع اشتراكه المالي، أما بالنسبة للأندية فهناك بعض الأندية عليها رسوم اشتراك مالية، على الرغم أن قيمة الاشتراك (500) دينار لا غير، زد على ذلك أن هذه الأندية تستلم في مبالغ مالية من قبل اتحاد اللعبة . (وال – بنغازي) س أ

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