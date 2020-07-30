إيموبيلي يتصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

تقرير 218

تخطى مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ مبعدا إياه نهائيا عن صراع الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للموسم الحالي.

واستطاع المهاجم الإيطالي أن يسجل هدف فريقه الثاني خلال فوزه على ضيفه بريشيا ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من عمر الدوري ليواصل جدارته بصدارة الهدافين.

وتسبب الهدف الذي سجل أمام بريشيا في فض الشراكة بين إيموبيلي وليفاندوفسكي على صدارة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، ليحرم الأخير من الفوز بالجائزة بعد انتهاء موسمه في البوندسليجا منذ يونيو الماضي.

وتوقف ليفاندوفسكي عند 14 هدفا في المركز الثاني ليتبخر حلمه في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي لأول مرة في مسيرته، بينما عزز إيموبيلي موقعه في صدارة هدافي السيريا آ بوصوله للهدف الـ 35 قبل جولة واحدة على النهاية مبتعدا عن مطارده البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بفارق 4 أهداف ليكون المهاجم الإيطالي الأول الذي يصل إلى هذا الرقم ويقترب من الرقم التاريخي للتسجيل في موسم واحد والمسجل باسم غونزالو هيغوايين مع نابولي.

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