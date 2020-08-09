يويفا يتوصل لتسوية مالية مع وولفرهامبتون

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه توصل إلى تسوية مع نادي وولفرهامبتون يلتزم بموجبها النادي الإنكليزي بتسجيل 23 لاعبا بدلا من 25 في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد مخالفته لوائح اللعب المالي النظيف.

وأكد اليويفا في بيانه أنه توصل بشكل رسمي إلى تسوية مالية سيدفع خلالها وولفرهامبتون غرامات تصل إلى مئتي ألف يورو وقد تصل إلى 600 ألف يورو على عدة مراحل وذلك لمخالفة النادي الإنكليزي قواعد اللعب المالي النظيف بالاتحاد القاري ليغطي الموسمين 2020-2021 / 2021-2022 .

وتعهد وولفرهامبتون بتسجيل 23 لاعبا في حال بلوغه أبطال أوروبا الموسم القادم في حال تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية