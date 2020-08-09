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يويفا يتوصل لتسوية مالية مع وولفرهامبتون

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه توصل إلى تسوية مع نادي وولفرهامبتون يلتزم بموجبها النادي الإنكليزي بتسجيل 23 لاعبا بدلا من 25 في حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد مخالفته لوائح اللعب المالي النظيف.

وأكد اليويفا في بيانه أنه توصل بشكل رسمي إلى تسوية مالية سيدفع خلالها وولفرهامبتون غرامات تصل إلى مئتي ألف يورو وقد تصل إلى 600 ألف يورو على عدة مراحل وذلك لمخالفة النادي الإنكليزي قواعد اللعب المالي النظيف بالاتحاد القاري ليغطي الموسمين 2020-2021 / 2021-2022 .

وتعهد وولفرهامبتون بتسجيل 23 لاعبا في حال بلوغه أبطال أوروبا الموسم القادم في حال تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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