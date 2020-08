كورونا.. اصابة فردين في صفوف نادي «أتلتيكو مدريد» الإسباني

بعد اختبار الكشف عن الفيروس الذي أجراه اللاعبون وجميع أعضاء الفريق الإسباني “أتلتيكو مدريد” السبت الماضي أعلن النادي عن إصابة فردين في صفوفه بفيروس كورونا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الأحد، إنه تم على الفور “إبلاغ السلطات الصحية في “إسبانيا والبرتغال”، وكلا من الاتحاد الأوروبي الـ”يويفا”، والإسباني، والبرتغالي، لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة، بالحالتين الإيجابيتين”.

وأضاف البيان: “كما تم تفعيل بروتوكول العمل المتفق عليه والخاص بهذه الحالات، والذي يتطلب إجراء اختبارات جديدة للفريق الأول وأعضاء البعثة المتجهة إلى لشبونة، وللمتواصلين بشكل مباشر مع الحالات الإيجابية، ويقتضي وجود تغيير في مواعيد التدريبات، وفي ترتيبات الرحلة والإقامة في العاصمة البرتغالية”.

وأكمل البيان: “كما يدعو النادي إلى أقصى درجات الاحترام لهوية الحالتين الإيجابيتين”.

ويستعد أتلتيكو لخوض مواجهة هامة ضد لايبزيغ الألماني، يوم الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” الخبر، ستقام المواجهة على ملعب “جوزيه ألفالادي” في لشبونة البرتغالية.

