تيفيز يجدد الانتماء مع بوكا جونيورز

وقّع المهاجم المخضرم كارلوس تيفيز عقدا جديدا مع فريقه بوكا جونيورز ليبقيه معه حتى نهاية الموسم المقبل مع خيار التمديد لستة أشهر أخرى.

وأكد بوكا جونيورز أن تيفيز وقّع عقده الجديد حتى صيف العام المقبل مع خيار إضافي للتجديد مع رغبة إدارة النادي واللاعب في التتويج بلقب كوبا ليبرتادورس.

وكان تيفيز صاحب الستة والثلاثين عاما قد بدأ مسيرته الكروية مع العملاق الأرجنتيني عام 2001 قبل أن يخوض تجربة احترافية مع العديد من الأندية منذ 2005 مع كورينثيانز البرازيلي، لينتقل بعدها إلى كل من وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنكلترا ويوفنتوس في إيطاليا وشنغهاي الصيني قبل العودة إلى بوكا جونيورز في 2015.

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