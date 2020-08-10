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الشياطين الحمر يواجهون كوبنهاجن في اليوروباليغ

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يأمل مانشستر يونايتد أن يواصل نتائجه الإيجابية في الدوري الأوروبي عندما يلتقي كوبنهاجن في المباراة التي ستحتضنها مدينة كولن.

ويأمل أبناء المدرب أولي جونار سولشاير تخطي عقبة الفريق الدنماركي والتأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة أملا في التتويج باللقب الذي حصده الفريق عام ألفين وسبعة عشر.

ويتطلع الشياطين الحمر إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد نجاحهم في إنهاء موسم البريمرليغ في المركز الثالث وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيفتقد مانشستر يونايتد لخدمات ظهيره لوك شاو فيما سيعود المدافع فيكتور ليندولف لقائمة المدرب النرويجي في مواجهة اليوم.

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى ربع نهائي اليوروباليغ مستغلا فوزه الكبير على لاسك لينز النمساوي بسبعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين في ثمن نهائي المسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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