الشياطين الحمر يواجهون كوبنهاجن في اليوروباليغ

يأمل مانشستر يونايتد أن يواصل نتائجه الإيجابية في الدوري الأوروبي عندما يلتقي كوبنهاجن في المباراة التي ستحتضنها مدينة كولن.

ويأمل أبناء المدرب أولي جونار سولشاير تخطي عقبة الفريق الدنماركي والتأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة أملا في التتويج باللقب الذي حصده الفريق عام ألفين وسبعة عشر.

ويتطلع الشياطين الحمر إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة بعد نجاحهم في إنهاء موسم البريمرليغ في المركز الثالث وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيفتقد مانشستر يونايتد لخدمات ظهيره لوك شاو فيما سيعود المدافع فيكتور ليندولف لقائمة المدرب النرويجي في مواجهة اليوم.

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى ربع نهائي اليوروباليغ مستغلا فوزه الكبير على لاسك لينز النمساوي بسبعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين في ثمن نهائي المسابقة.

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