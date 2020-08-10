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بوشناف يستعد لمباراة فريقه “وادي زم” أمام الرجاء البيضاوي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد المهاجم الليبي المعتصم بوشناف المحترف في صفوف سريع وادي زم المغربي للمشاركة في مباراة فريقه التي ستجمعه بنظيره الرجاء المغربي السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي.

وقال بوشناف في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إنه جاهز لمباراة فريقه المرتقبة والتي ستجمعه أيضا بصديقه مدافع الرجاء المغربي سند الورفلي.

وانتقل بوشناف إلى صفوف فريق سريع وادي زم المغربي في شهر يناير الماضي خلال سوق الانتقالات الشتوية ويرغب بحسب تصريحاته السابقة لـ218 في الاستمرار بتجربته الاحترافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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