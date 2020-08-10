بوشناف يستعد لمباراة فريقه “وادي زم” أمام الرجاء البيضاوي

يستعد المهاجم الليبي المعتصم بوشناف المحترف في صفوف سريع وادي زم المغربي للمشاركة في مباراة فريقه التي ستجمعه بنظيره الرجاء المغربي السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي.

وقال بوشناف في تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إنه جاهز لمباراة فريقه المرتقبة والتي ستجمعه أيضا بصديقه مدافع الرجاء المغربي سند الورفلي.

وانتقل بوشناف إلى صفوف فريق سريع وادي زم المغربي في شهر يناير الماضي خلال سوق الانتقالات الشتوية ويرغب بحسب تصريحاته السابقة لـ218 في الاستمرار بتجربته الاحترافية.

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