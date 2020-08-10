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رفاق الورفلي يسعون للحفاظ على صدارة الدوري المغربي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الدولي الليبي سند الورفلي الرجاء المغربي تحضيراته لمواجهة حسنية أغادير مساء غد الثلاثاء لحساب الجولة الحادية والعشرين من البطولة المغربية الاحترافية.

وتمكن رفاق الورفلي من افتكاك الصدارة في الجولة الماضية بعدما تجاوزوا أولمبيك اسفي بثنائية نظيفة مستفيدين من خسارة الوداد أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الرجاء الترتيب العام برصيد تسع وثلاثين نقطة وبفارق نقطتين عن الوداد صاحب المركز الثاني حيث سيواجه الوداد مساء اليوم أولمبيك خريبكة في محاولة للحاق بالرجاء وانتزاع الصدارة من جديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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