رفاق الورفلي يسعون للحفاظ على صدارة الدوري المغربي

يواصل فريق الدولي الليبي سند الورفلي الرجاء المغربي تحضيراته لمواجهة حسنية أغادير مساء غد الثلاثاء لحساب الجولة الحادية والعشرين من البطولة المغربية الاحترافية.

وتمكن رفاق الورفلي من افتكاك الصدارة في الجولة الماضية بعدما تجاوزوا أولمبيك اسفي بثنائية نظيفة مستفيدين من خسارة الوداد أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الرجاء الترتيب العام برصيد تسع وثلاثين نقطة وبفارق نقطتين عن الوداد صاحب المركز الثاني حيث سيواجه الوداد مساء اليوم أولمبيك خريبكة في محاولة للحاق بالرجاء وانتزاع الصدارة من جديد.

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