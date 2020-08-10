إنتر ميلانو أمام فرصة لبلوغ نصف نهائي اليوروباليغ

تقرير 218

بعد التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب خيتافي بثنائية قبل أيام، يسعى وصيف إيطاليا إلى اقتلاع ورقة العبور إلى المربع الذهبي عندما يلتقي باير ليفركوزن في دوسلدورف.

وسيرفع الإنتر راية التحدي أمام فريق لا يبعد ملعبه عن مكان المباراة سوى أربعين كيلومترا الأمر الذي سيضيف نقطة إيجابية إلى الجانب النفسي لأبناء المدرب الهولندي بيتر بوش.

وسيكون أبناء مدرب إنتر أنطونيو كونتي على أهبة الاستعداد لتخطي ليفركوزن والاقتراب من خط النهاية، وكل المؤشرات تمنح فرصة التأهل للفريق الإيطالي كونه يملك خبرة أوروبية أفضل من نظيره الألماني ولو أنه لم يظفر بنتائج إيجابية في بطولات أوروبا منذ عشرة مواسم حين توج بدوري الأبطال.

وسيعول كونتي على كل نجومه الذين شاركوا في المواجهة الماضية أمام خيتافي كما ستمنح له عودة ستيفانو سينسي دفعة لإجراء تغييرات إضافية في خط الوسط في حال احتاج لذلك.

ومن الجهة الأخرى سيكون ليفركوزن أمام تحد للتأهل لنصف النهائي كونه الفريق الألماني الوحيد في هذه البطولة مستغلاً استضافة ملاعب ألمانيا لباقي مباريات البطولة بعد التعديل الاستثنائي بسبب كورونا، حيث سيعول على نجومه ليون بايلي والمتألق كاي هافيرتز أمام صلابة دفاع النيراتزوري المحكمة.

وستكشف هذه المواجهة عن طرف في نصف نهائي اليوروباليغ والفريقان يسعيان بكل قوتهما للعبور للمرحلة ما قبل الأخيرة من المسابقة، فلمن ستكون الغلبة والتأهل بين وصيف الدوري الإيطالي وخامس الدوري الألماني.

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