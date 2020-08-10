مع توقف النشاط في ليبيا.. عروض احترافية أمام أنور مخلوف

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن لاعب فريق الأخضر أنور مخلوف حصل على مجموعة من العروض المحلية والخارجية خلال الفترة الحالية.

وكان لاعب أندية الأهلي طرابلس والمدينة سابقاً قد اقترب في الموسم الماضي من الانتقال إلى نادي الجونة المصري بعقد يمتد لموسمين إلا أن الصفقة تعثرت في أمتارها الأخيرة.

كما حصل على عروض للانتقال لأندية الملعب التونسي وشباب قسطنطينة الجزائري حيث يعتبر مخلوف من أبرز الأسماء التي تألقت خلال السنوات الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويتطلع مخلوف للاستفادة من هذه التجربة وتدوين اسمه بشكل إيجابي في عالم الاحتراف مع توقف كرة القدم في ليبيا وصعوبة عودتها في القادم.

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