بيت المال يشارك في اجتماع الاتحاد العربي للتايكواندو

شاركت ليبيا في الاجتماع السابع للاتحاد العربي للتايكواندو الذي عقد عبر تطبيق زووم عبر الإنترنت بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي الغراند ماستر ميشيل ظاهر.

حيث مثل ليبيا في هذا الاجتماع المدرب الوطني محمد بيت المال، وتم فيه التطرق الى تأسيس الاتحاد العربي رسميا ووضع دستور للاتحاد العربي، واعتماد شهادات المدربين ومنح الترخيص للدول العربية، والاستماع لتقرير كل دولة.

وتم تكليف ممثل ليبيا محمد بيت المال بتدوين محضر الاجتماع الذي أقيم عبر الإنترنت للحفاظ على نظام التباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر لعبة التايكواندو من الرياضات التي تملك شعبية واسعة في ليبيا خاصة في الفئات السنية حيث تنتشر العديد من الصالات التي تهتم باللعبة في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية