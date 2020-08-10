للتصدي لكورونا.. اتحاد الرماية يطلق حملة تعقيم جديدة

قام الاتحاد العام للرماية بتنظيم حملة جديدة لتعقيم المرافق التي يزورها المواطنون في العاصمة طرابلس للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الحملة هي الثانية بالنسبة لاتحاد الرماية في شهر أغسطس الحالي حيث كانت الأولى الأسبوع الماضي عندما قام بتعقيم الأسواق والمخابز.

وقدم اتحاد الرماية العديد من المبادرات منذ تفشي فيروس كورونا بتعقيم العديد من المرافق التي يزورها المواطنون كما كانت لديه العديد من الحملات التوعية التي تهدف للتصدي لكورونا الذي أصبح يجتاح البلاد في الفترات الأخيرة.

وكان اتحاد الرماية قد أعلن في الأيام الماضية عن إطلاقه لبطولة ليبيا للمسدس شهر سبتمبر القادم على أن ينتهي التسجيل في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

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