اخبار الرياضة

للتصدي لكورونا.. اتحاد الرماية يطلق حملة تعقيم جديدة

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الاتحاد العام للرماية بتنظيم حملة جديدة لتعقيم المرافق التي يزورها المواطنون في العاصمة طرابلس للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الحملة هي الثانية بالنسبة لاتحاد الرماية في شهر أغسطس الحالي حيث كانت الأولى الأسبوع الماضي عندما قام بتعقيم الأسواق والمخابز.

وقدم اتحاد الرماية العديد من المبادرات منذ تفشي فيروس كورونا بتعقيم العديد من المرافق التي يزورها المواطنون كما كانت لديه العديد من الحملات التوعية التي تهدف للتصدي لكورونا الذي أصبح يجتاح البلاد في الفترات الأخيرة.

وكان اتحاد الرماية قد أعلن في الأيام الماضية عن إطلاقه لبطولة ليبيا للمسدس شهر سبتمبر القادم على أن ينتهي التسجيل في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك