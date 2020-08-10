كورونا يقتحم بيت الـ”روخي بالانكوس”

أعلن أتلتيكو مدريد أنه اكتشف حالتين مصابتين بفيروس كورونا دون الكشف عن هوية الأسماء، وذلك بعد الاختبار الذي أجراه اللاعبون وأعضاء النادي اليومين الماضيين.

وذكر النادي المدريدي في بيانه عبر موقعه أنه تم إبلاغ السلطات الصحية في كل من إسبانيا والبرتغال إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والإسباني والبرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة بوجود الحالتين الإيجابيتين داخل الفريق.

وأضاف بيان أتلتيكو مدريد أنه سيجري فحوصات جديدة للفريق الأول والبعثة المتجهة إلى لشبونة ولكل المتواصلين بشكل مباشر مع الحالتين، ومن المنتظر أن تجرى مباراة الفريق أمام لايبزيغ الخميس المقبل أمام لايبزيغ في لشبونة ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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