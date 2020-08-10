اخبار الرياضة

كورونا يقتحم بيت الـ”روخي بالانكوس”

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أتلتيكو مدريد أنه اكتشف حالتين مصابتين بفيروس كورونا دون الكشف عن هوية الأسماء، وذلك بعد الاختبار الذي أجراه اللاعبون وأعضاء النادي اليومين الماضيين.

وذكر النادي المدريدي في بيانه عبر موقعه أنه تم إبلاغ السلطات الصحية في كل من إسبانيا والبرتغال إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والإسباني والبرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة بوجود الحالتين الإيجابيتين داخل الفريق.

وأضاف بيان أتلتيكو مدريد أنه سيجري فحوصات جديدة للفريق الأول والبعثة المتجهة إلى لشبونة ولكل المتواصلين بشكل مباشر مع الحالتين، ومن المنتظر أن تجرى مباراة الفريق أمام لايبزيغ الخميس المقبل أمام لايبزيغ في لشبونة ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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