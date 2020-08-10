الشائبي لـ218: هذه هي وجهات السنوسي والشلوي والمصراتي

في تصريح خاص لبرنامج GAME على قناة “218”، أكد معاذ الشائبي وكيل أعمال اللاعبين السنوسي الهادي، إبراهيم المصراتي، ومحمود الشلوي، أن موكله الهادي يملك عدة عروض من أندية خليجية خاصة عقب تألقه مع النادي العربي في الدوري الكويتي هذا الموسم. وأضاف أنه يملك عروضا من قطر والإمارات والكويت.

وبيّن أن عقد السنوسي ينتهي في شهر يونيو المقبل وبإمكان اللاعب الإمضاء على عقد جديد في شهر يناير القادم وأشار إلى أن هذه الفترة ستكون كفيلة له وللسنوسي الهادي لدراسة جميع العروض واختيار الأفضل.

وقال الشائبي إن لاعب المنتخب الوطني للشباب إبراهيم المصراتي، ومحمود الشلوي سيخوضان تجربة احترافية في الموسم المقبل، حيث أكد أن الشلوي اتفق بشكل رسمي مع الملعب التونسي الذي أصبح في السنوات الأخيرة بوابة للاعبين نحو الاحتراف، أما المصراتي فيملك عروضا من تونس والجزائر وسيتم تحديد وجهته الأيام المقبلة.

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