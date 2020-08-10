معوال لـ218: سأستمر مع الأهلي بنغازي بعد هزيمة كورونا

روى لاعب الأهلي بنغازي لكرة اليد محسن معوال لبرنامج GAME على قناة “218”، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.

وأكد معوال أنه شعر بأعراض الانفلونزا مثل ارتفاع الحرارة وتعب بالجسم مما اضطره لزيارة الطبيب الذي وصف له مضاداً حيوياً في الوريد، وعقب ثلاثة ايام بدأ يشعر بالتحسن لكن تلقى اتصالا من عائلته بأن أحد أقربائه ثبتت إصابته بالفيروس ليقوم معوال بإجراء فحص كورونا في المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاطمئنان على صحته.

وأخبر المركز معوال أن نتيجة العينة ستظهر بعد 4 أيام بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، وفي تلك الفترة تدهورت حالة قريبة المصاب ودخل العزل الصحي في مستشفى معيتيقة في العاصمة طرابلس لتوافيه المنية، بعدها بأيام فقط عاد معوال وسأل عن نتيجة عينته للاطمئنان ولكن إدارة المركز أبلغته بأنه لا توجد عينة باسمه، وبعد 13 يوما اتصل به أحد أقربائه الذي كان يعمل بالمركز وأخبره أن نتيجة العينة الخاصة به موجبة ليتصل بعدها مدير المركز الوطني فرع الخمس ويؤكد له أن نتيجة التحليل موجبة.

ولفت معوال إلى وجود معاملة غير جيدة وإهمال كبير من المسؤولين في التعامل مع المرضى والحالات المشتبه بها، حتى أن المركز لم يتصل به منذ إصابته ولم يفرض عليه العزل الصحي واكتفى بإبلاغه بنتيجة التحليل فقط.

وبات اللاعب الليبي يتماثل تدريجيا للشفاء وأكد أنه سيلتحق بفريقه الأهلي بنغازي فور تعافيه من الفيروس واستئناف النشاط الرياضي في ليبيا.

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