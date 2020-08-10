لجنة من نادي النصر تجتمع مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقد اليوم الإثنين اجتماع جمع رئيس الهيئة العامه للشباب والرياضه سالم بوزريده بحضور المستشار عزالدين الغرابي، وأعضاء اللجنة التي كلفت من جماهير النصر حول انتخابات الجمعية العمومية. اضافة الى حضور مدير مكتب الرياضة، بنغازي ومدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وناقش المجتمعون عدد من الأمور التي تخص نادي النصر ومن بينها الإعداد للانتخابات القادمة وبرنامج الاستثمار بالنادي .

هذا وتقرر إقامة اجتماع لرابطة جماهير نادي النصر يوم الأربعاء المقبل الساعة الخامسة مساء بملعب النادي بمنطقة البركة لدراسة عديد المواضيع التي تهم النادي .

وكانت هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية كلفت من خلاله لجنة تسييرية لنادي النصر برئاسة عز الدين الوكواك.

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