الأهلي طرابلس يتعاقد مع عبدالحكيم التركي لحماية عرينه

أكد موقع “ريميسا” أن إدارة نادي الأهلي طرابلس نجحت في التعاقد مع حارس نادي المدينة عبدالحكيم التركي وذلك ضمن استعدادت النادي للموسم الجديد المزمع انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب ريسميا فقد لفت التركي بإمكاناته العالية أنظار مسؤولي الأهلي طرابلس بعد تألقه مع نادي المدينة قبل إيقاف النشاط الرياضي في شهر أبريل من العام الماضي.

وينتمي الحارس الجديد للنادي الأهلي لعائلة رياضية فوالده هو مدرب كرة اليد المخضرم محمد التركي والذي كانت آخر مشاركته عندما قاد المنتخب الوطني في كأس أفريقيا بمصر عام 2010.

وبدأ الحارس عبد الحكيم التركي مسيرته الرياضية مع نادي أبي الأشهر في منطقة تاجوراء، وفي موسم 2016 / 2017، انتقل إلى نادي المدينة، ليبدأ مسيرة جديدة من التألق مع الحواتة.

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