أوليفيري: بيرلو قادم بقوة وقرار تعيينه كان مدروساً

في مقابلة صحيفة سريعة مع صحيفة TMW أجاب رئيس الرابطة الإيطالية للمدربين رينزو أوليفيري عن التساؤلات التي تخص مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو الذي تم تعيينه خلفا للمدرب المقال ماورتسيو ساري بعد خروجه أمام ليون في الدور 16 من أبطال أوروبا.

وقال أوليفيري إن قرار تعيين بيرلو مدربا ليوفنتوس لا يعتبر مقامرة على الإطلاق بل كان قرارا مدروسا من قبل رئيس النادي أندريا أنيلي.

وعلى الرغم من أن بيرلو يعتبر اسما جديدا على عالم التدريب إلا أنه وبحسب ما ذكر أوليفيري فإن جوهرة الكرة الإيطالية يمتلك فهما عميقا لكرة القدم سيساعده على المضي بخطوات ناجحة.

وأضاف أوليفيري أن بيرلو لم يحصل رسميا على رخصته التدريبية لكنه في 21 من أغسطس الحالي سيقدم رسالته وفي أكتوبر القادم سيتم مناقشتها ومن ثم سيصبح مدربا معتمدا بشكل رسمي.

وعن توقعاته حول مستقبل بيرلو في تجربته مع يوفنتوس أجاب قائلا: بيرلو سيكون قادرا على التكيف سريعا مع مجموعة لاعبيه ويمتلك رؤية شاملة وأفكار متجددة وفلسفة خاصة به ستجعله من أبرز المدربين في المستقبل القريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية