الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية يقرر تشكيل لجنه تجميع وتنظيم أرشيف بالاتحاد

بنغازي 11 أغسطس 2020 (وال) – أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية، قرر رقم (8) لسنه 2020 بشان تشكيل لجنة تجميع وتنظيم أرشيف بالاتحاد العام الليبي لقوى البدنية .

وتتكون اللجنة بحسب القرار من طارق محمد الصقر، رئيس لجنة الحكام العليا رئيسا،ومحمد سليمان البابور رئيس الاتحاد الفرعي المنظقة الغربية عضو، وطارق عبدالسميع مخلوف مدرب المنتخب الليبي عضو، وادريس على محمد حكم عضو، ومجدي بدير محمد رمضان إعلامي عضو.

ونوه القرار إلى أن مهمة اللجنة تجميع وتنظيم وترتيب المواد الخاصة باللعبة داخل الاتحاد. (وال – بنغازي)

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