استعداداً للدوري الممتاز.. أبوسليم يُرتّب أوراقه

جددت إدارة نادي أبوسليم الرياضي الثقة في الإطار الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الوطني حمدي بطاو ومساعده يونس الشيباني.

وتتواصل تجربة بطاو والشيباني مع فريق أبوسليم لعام آخر، حيث أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الدوري الممتاز سينطلق في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وجعل قرار اتحاد الكرة جميع الأندية تعيد ترتيب أوراقها وتبرم صفقاتها في سرعة، حيث تعاقد نادي أبوسليم الأيام الماضية مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الدوري خاصة أنه قدم أداء استثنائيا في النسخة الماضية والتي توقفت بسبب الحرب الدائرة على طرابلس.

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