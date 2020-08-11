إشبيلية يسعى للقبه السادس من بوابة وولفرهامبتون

‬تقرير 218

يدخل إشبييلة الأكثر تتويجا بالدوري الأوروبي ملعب ام سي في أرينا في ألمانيا، اليوم، وعيونه على مواصلة المشوار والبحث عن اللقب السادس في هذه البطولة. وسيكون على الفريق الأندلسي وبعد إطاحته بذئاب العاصمة الإيطالية روما الجولة الماضية هذه المرة التغلب على ذئاب إنكلترا وولفرهامبتون.

وفي اليوروبا ليغ، أصبح إشبيلة يعرف الطريق جيدا نحو منصات التتويج وكأنه احتكر هذه البطولة له في السنوات الأخيرة، كيف لا وهو صاحب الإنجاز بالتتويج بها لثلاثة مواسم على التوالي.

ويرغب إشبيلية عقب غياب ثلاث سنوات عن منصات التتويج في العودة بقوة هذا العام، ولكن عليه أولا تجاوز وولفرهامبتون، هذا الفريق الإنكليزي المنظم الذي استطاع الإطاحة بمانشستر سيتي ذهابا وإيابا في البريميرليغ هذا الموسم والآن الفرصة أمامه متاحة للتقدم في هذه البطولة فالإطاحة بإشبيلية من هذا الدور يعني الاقتراب أكثر من التتويج باللقب.

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