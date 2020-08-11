رابطة أندية بنغازي الكبري تكريم عدد من الرياضيين السابقين

بنغازي 11 أغسطس 2020 (وال) – قامت رابطة أندية بنغازي الكبرى برئاسة الحاج علي بوفراج العشيبي وعدد من أعضاء الرابطة بتكريم رئيس مجلس الإدارة السابق بنادي السواعد الأستاذ فرج الرعيض، والأستاذ صلاح سعيد رئيس مجلس الإدارة بنادي الوحدة العربية سابقًا.

وقد حضر التكريم الذي أقيم بمنزل الأستاذ صلاح سعيد عضو الإتحاد العام الليبي للسباحة يوسف عمران، ورئيس الجمعية العمومية بنادي الوحدة العربية علي العوامي، ورئيس المركز الإعلامي بنادي الوحدة العربية عصام البرعصي، ونائب رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى الأستاذ فتحي الشكري، و الإعلامي نصر المهدوي رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين .

تأتي هذه الزيارات التكريمية التي يقوم بها رؤساء الأندية الرياضية للرياضيين السابقين تقديرا و وفاءا لمسيرتهم الرياضية الزاخرة . (وال – بنغازي)

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