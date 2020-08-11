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الاتحاد الليبي يعلن المشاركين في بطولة الظل للمواي تاي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة قائمة الرياضيين المشاركين في بطولة الظل الأولى للمواي تاي والتي يشرف عليها الاتحاد العام.

وستشهد البطولة مشاركة ثلاثة وثمانين رياضيا من جميع الفئات السنية إضافة إلى مشاركة عشرة أندية وصالات رياضية من مختلف مناطق ليبيا.

وتقام هذه البطولة للمرة الأولى عبر الإنترنت للحفاظ على التباعد الجسدي خاصة في هذه الفترة والتي تشهد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ومتسارع في ليبيا.

وتعتمد البطولة على إرسال فيديوهات عبر الإنترنت بمواصفات ومعايير محددة ومن ثم يتم تقييمها من حكام متخصصين في رياضة المواي تاي لاختيار الفائزين في البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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