الاتحاد الليبي يعلن المشاركين في بطولة الظل للمواي تاي

نشر الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة قائمة الرياضيين المشاركين في بطولة الظل الأولى للمواي تاي والتي يشرف عليها الاتحاد العام.

وستشهد البطولة مشاركة ثلاثة وثمانين رياضيا من جميع الفئات السنية إضافة إلى مشاركة عشرة أندية وصالات رياضية من مختلف مناطق ليبيا.

وتقام هذه البطولة للمرة الأولى عبر الإنترنت للحفاظ على التباعد الجسدي خاصة في هذه الفترة والتي تشهد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ومتسارع في ليبيا.

وتعتمد البطولة على إرسال فيديوهات عبر الإنترنت بمواصفات ومعايير محددة ومن ثم يتم تقييمها من حكام متخصصين في رياضة المواي تاي لاختيار الفائزين في البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية