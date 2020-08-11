افتتاح ملعبين معشبين في بلدية الكفرة

الكفرة 11 أغسطس 2020 (وال) – أعلنت بلدية الكفرة افتتاح ملعبين معشبين الأول بمنطقة الكفرة الجديدة، والثاني بمنطقة بزيمة الجديدة.

وأوضحت البلدية على صفحتها الرسمية على فسيبوك أن الملعب الأول بمنطقة الكفرة الجديدة مقدم من وزارة الخارجية الإيطالية ونفذته المنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت أن المعلب الثاني بمنطقة بزيمة الجديدة مقدم من الاتحاد الاوروبي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة .

يذكر أن المشروعين من ضمن برنامج الاستقرار المجتمعي . (وال – الكفرة)

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