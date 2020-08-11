“تعادل عادل” بين أصدقاء الجلمود وفريق اللانشا

رغم غياب المهاجم الدولي أنيس السلتو عن اللقاء الثاني على التوالي، فإن فريقه أصدقاء الجلمود مصر على التنافس وإقامة المباريات الودية والاستعراضية.

والتقى هذه المرة بفريق اللانشا وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، جاء الهدف الأول عن طريق الهادي عمارة نجم نادي الشط، ثم عدّل فريق اللانشا عن طريق نجم نادي الخمس أيوب عمارة، قبل أن يحرز محمد التكبالي لاعب نجم المتلوي التونسي الهدف الثاني لفريق اللانشا، وقبل نهاية اللقاء عاد الهادي عمارة وأمضى على هدف التعادل.

وأقيمت المباراة الودية الاستعراضية في ملعب اللانشا بمنطقة باب بن غشير تحت قيادة الحكم الدولي الشارف الغرياني، وفي الختام تم تكريم عثمان الجلمود من قبل شباب منطقة باب بن غشير، وشارك في اللقاء عدد من نجوم كرة القدم في ليبيا منهم حارس مرمى الأهلي طرابلس عبد الحكيم التركي وأسامة شطيبة، وبلقاسم رجب، ومعتصم إسكندر، وعزو المريمي لاعب النجم المتلوي، ونجم الشط الهادي عمارة.

ويشارك اللاعبون المحليون في هذه المباراة للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل التوقف العام للرياضة الليبية بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

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