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الإنتر يواصل عروضه القوية.. ويحجز مكانه في نصف نهائي اليوربا ليغ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الإنتر عروضه القوية في اليوربا ليغ وحجز مكانا له في الدور نصف النهائي بفضل فوزه على حساب بايرن ليفركوزن بهدفين مقابل هدف بملعب اسبريت آرينا.

الإنتر بدأ المباراة بقوة واستطاع تسجيل هدفه الأول بواسطة نجمه نيكولا باريلا في الدقيقة الخامسة عشر ليضع فريقه في وضع مريح.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني الذي جعل الإنتر بالفعل يقترب من التأهل للدور نصف النهائي.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين قلص كاي هافيرتز الفارق لمصلحة ليفركوزن لتبدأ دقائق الإثارة بين الفريقين.

وفي الحصة الثانية حاول ليفركوزن تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة لكن الإنتر كان متماسكا واستطاع تحقيق نتيجة الفوز التي أهلته للدور نصف النهائي ليقترب من تحقيق حلمه بالتأهل للمباراة النهائية وربما تحقيق اللقب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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