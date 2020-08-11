سانشو باقٍ مع دورتموند الموسم القادم

أكد المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند ميكيل تسورك، بقاء نجم الفريق جادون سانشو رفقة الفريق الموسم القادم.

وبدأ سانشو استعداداته مع دورتموند لبداية الموسم الجديد في المعسكر الذي يقيمه بروسيا هذه الأيام في مدينة باد راغاز السويسرية.

وكان مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بضم النجم الإنجليزي الشاب حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى رغبة المانيو في دفع مبلغ مالي يقدر بحوالي 120 مليون يورو للحصول على خدماته وتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل للمنافسة على لقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

ويقدم سانشو عروضا قوية منذ بداية مع بروسيا دورتموند وهذا التألق جعله محط أنظار العديد من الأندية ومن ضمنها مان يونايتد.

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