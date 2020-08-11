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مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على كوبنهاغن والتأهل للمباراة نصف النهائية للدوري الأوروبي بهدف يتيم جاء في الدقيقة الأخيرة.

وسيطر التعادل السلبي على أغلب مجريات اللقاء مع أفضلية طفيفة لمصلحة كوبنهاغن الذي كان قريبا من التسجيل إلا أن نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز تمكن من تسجيل هدف التأهل لصالح الشياطين في الدقيقة الخامسة والتسعين من علامة الجزاء.

وينتظر مانشستر يونايتد المتأهل من مواجهة فريقي وولفرهامبتون وإشبيلية التي ستقام اليوم لكي يتعرف على منافسه في الدور نصف النهائي.

وقدم مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة عروضا قوية على الصعيد المحلي والأوروبي مكنته من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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