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ليفربول يتعاقد مع اليوناني تسيميكاس

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد ليفربول مع اليوناني كوستاس تسيميكاس قادماً من فريق أولمبياكوس اليوناني في أولى صفقات بطل إنجلترا مقابل 11 مليون يورو وبعقد لمدة 5 سنوات.

وعبّر اللاعب عن سعادته الغامرة بانتقاله إلى ليفربول والعمل تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولعب اليوناني الشاب في فريق أولمبياكوس عام 2015 وشارك في 86 مباراة في جميع المسابقات قبل أن يلفت انتباه ليفربول ويقوم الفريق الإنجليزي بضمه.

ويعتبر اللاعب الشاب اليوناني من أبرز المواهب في الكرة اليونانية في الفترات الأخيرة لما يمتلكه من سرعة وقوة ونضج كروي كبير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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