ليفربول يتعاقد مع اليوناني تسيميكاس

تعاقد ليفربول مع اليوناني كوستاس تسيميكاس قادماً من فريق أولمبياكوس اليوناني في أولى صفقات بطل إنجلترا مقابل 11 مليون يورو وبعقد لمدة 5 سنوات.

وعبّر اللاعب عن سعادته الغامرة بانتقاله إلى ليفربول والعمل تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولعب اليوناني الشاب في فريق أولمبياكوس عام 2015 وشارك في 86 مباراة في جميع المسابقات قبل أن يلفت انتباه ليفربول ويقوم الفريق الإنجليزي بضمه.

ويعتبر اللاعب الشاب اليوناني من أبرز المواهب في الكرة اليونانية في الفترات الأخيرة لما يمتلكه من سرعة وقوة ونضج كروي كبير.

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