أخبار ليبيا24- خاص كشف اللاعب حسن ماتا عن فشل انتقاله لصفوف مصفوت الإماراتي بعد تعذر الحصول على التأشيرة الإماراتية. وقال ماتا لـ”أخبار ليبيا24″ كنت أتمنى خوض تجربة الاحتراف لكن للأسف لم يكتب النجاح لانتقالي للنادي الإماراتي وتم فسخ التعاقد بالتراضي. وأضاف اللاعب :”حاليا لدي عروض محلية وعروض من أندية تونسية و مصرية وأدرس هذه العروض […]

