إشبيلية وشاختار دونيتسك يكملان مربع كبار اليوروباليغ

تقرير 218

الطريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ليس بالأمر الهين لكن لإشبيلية رأي مغاير كونه يملك أكبر رصيد خبرة في المسابقة في آخر خمسة عشر عاما.

وواجه الفريق الأندلسي على ملعب “إم إس في أرينا” وولفرهامبتون في ربع النهائي، وشهدت الدقيقة الثالثة عشرة احتساب الحكم لضربة جزاء للفريق الإنكليزي إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو حافظ على حظوظ فريقه وتصدى لركلة جزاء المكسيكي راؤول خيمينيز .

وتحولت بعدها المباراة إلى اتجاه واحد نحو مرمى الحارس روي باتريسيو الذي أنقذ وولفرهامبتون في أكثر من مناسبة وسط سيطرة كاملة للفريق الإسباني، إلى ما قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين بعدما سجل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف الفوز لإشبيلية من كرة رأسية خاطفة حملت معها الفريق الأندلسي إلى مربع الكبار ضاربا موعدا مع مانشستر يونايتد.

وجمعت المباراة الثانية بين شاختا دونيتسك وبازل على ملعب فيلتينس أرينا، دقيقتان فقط كانتا كافيتين لتسجيل الفريق الأوكراني للهدف الأول عبر جونيور مورايس، وأكد زميله تايسون التقدم في الدقيقة الثانية والعشرين مانحا الأفضلية للفريق البرتقالي.

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة الخامسة والسبعين عزز الأوكران إمكانية التأهل بتسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء عن طريق آلان باتريك قبل أن يختتم دودو الرباعية في الدقيقة الثامنة والثمانين ، فيما قلص الفريق السويسري الفارق في الوقت بدل الضائع عن طريق فان فولفسفنكل ليعبر شاختار إلى نصف النهائي ليواجه الإنتر في مباراة منتظرة.

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