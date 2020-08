لاعبو البايرن يتساءلون كيف يمكن إيقاف ميسي؟

أكد لاعب خط وسط بايرن ميونيخ بطل المانيا “ليون غوريتسكا” أن الفريق يدرس كيفية ايقاف النجم الارجنتيني “ليونيل ميسي”، قبل اللقاء المرتقب مع برشلونة الاسباني يوم الجمعة 14 أغسطس في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

و عند سؤال “غوريتسكا” عن كيفية ايقاف ميسي قال: إن “آلاف الاشخاص قبلي حاولوا الإجابة عن هذا السؤال”.

وتابع “إنه أمر جيد أنه بعد ان لعبت ضد البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بعض المرات، أن تلتقي لاعبا آخر أثر فيك في العقد الاخير من الزمن”.

وتستكمل منافسات المسابقة القارية الاهم في العاصمة البرتغالية “لشبونة” بنظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، الذي ينطلق الاربعاء بلقاء “اتالانتا الايطالي” و”باريس سان جرمان”بطل فرنسا.

وأكد الدولي الالماني ان ايقاف ميسي “لا يمكن القيام به الا بشكل جماعي، لأنه لاعب موهوب. لا أعرف كيف ولكن علينا أن نفرض ايقاعنا عليهم”.

و سجل ميسي هدفه31 هذا الموسم امام نابولي الايطالي السبت 3-1 عندما أقصاه من المسابقة ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس في دوري الابطال مع النادي الكاتالوني.

أما بايرن الساعي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري للعام الثامن تواليا والكأس المحليين، فاز بمبارياته الـ13 جميعها منذ استئناف المنافسات بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويقدم العملاق البافاري مستويات هائلة آخرها عندما تفوق 4-1 على تشلسي الانكليزي في اياب دور ثمن النهائي 7-1 مجموع المبارتين، بقيادة نجمه البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” هداف المسابقة هذا الموسم الذي سجل هدفين وصنع آخرين امام النادي اللندني السبت.

ورغم ذلك، الا ان غوريتسكا يؤكد أن مباراة برشلونة تشكل اختبارا صعبا “ما من طريق سهل الآن. نحن هنا تحت أشعة شمس البرتغال ونستعد لمباراة في الادوار الاقصائية في دوري الابطال. نحن جاهزون لها. مباريات الاقصاء رائعة”.

في حين أن هناك نجوم الى جانب ميسي كالاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي انطوان غريزمان، يؤكد لاعب شالكه السابق ان نتائج بايرن لا تعود فقط الى اهداف ليفاندوفسكي.

واعتبر أنه “في الوقت الراهن نلعب كمجموعة واحدة، إضافة الى جودة اللاعبين على المستوى الفردي. لدينا خطة واضحة وقوتنا من دون الكرة يمكن أن تشكل الفارق”.

ونقلت اذاعة مونت كارلو الدولية أن غوريتسكا الذي وصل الى بايرن في يوليو 2018 حذر من خطورة التشيلي “ارتورو فيدال” الذي لعب في صفوف بايرن بين عامي 2015 و2018 قبل الانتقال الى برشلونة “تعرفت عليه لأسابيع قليلة ولعبت ضده مرات عدة. إنه لاعب يملك ذهنية قوية ولياقة بدنية عالية”.

وأردف “لاحظت ذلك خلال اختبارات اللياقة التي أجريتها الى جانبه، بإمكانه تحمل الألم”

The post لاعبو البايرن يتساءلون كيف يمكن إيقاف ميسي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا