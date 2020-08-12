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بعد رحلة علاج طويلة.. التريكي يعود للملاعب بمباراة ودية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل المنافسات بين اللاعبين القدامى والحاليين في شوارع وأزقة المدن الليبية، حيث التقى في مباراة ودية فريقا أصدقاء اللاعب الدولي السابق عماد التريكي مع أصدقاء وسام اللافي شقيق ربيع اللافي.

وأقيمت المباراة الودية على أرضية الملعب الترابي بجنزور الغربية وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق حيث سجل لفريق أصدقاء عماد التريكي ربيع اللافي وعماد التريكي وفؤاد التريكي، بينما سجلت أهداف الفريق الخصم بثنائية وسام اللافي وهدف لاعب الأهلي طرابلس السابق علي بلقاسم.

ومن أبرز ما ميز هذه المباراة الودية هو حضور اللاعب فؤاد التريكي بعد عودة من رحلة علاج طويلة إثر تعرضه لأزمة صحية في بداية العام، المباراة أيضا جاءت في أجواء حبية بمنطقة جنزور وسط حضور جماهيري راق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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