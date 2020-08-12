القاضي يطالب بمراقبة الدعم المالي للاتحادات

‬أكد رئيس الاتحاد العام الليبي للمبارزة عز الدين القاضي على ضرورة مراقبة الدعم المالي الذي ستمنحه الهيئة العامة للشباب والرياضة للاتحادات الرياضية، وطالب القاضي بتكليف مراقب مالي في الاتحادات التي ستستفيد من الدعم المالي.

وكان رئيس الهيئة الدكتور بشير القنطري قد أعلن أن الدعم سيتم صرفه في المدة القادمة للاتحادات العامة أثناء صرف ميزانية الهيئة لقطاع الشباب والرياضة في البلاد ومن ضمنها الاتحادات والأندية الرياضية.

وسيساعد هذا الدعم العديد من الأندية والاتحادات في استعداداتها لعودة النشاط الرياضي الذي توقف رسميا منذ خمسة أشهر.

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