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اللافي لـ218: عقدي انتهى مع النصر وأفكر في الاحتراف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تصريح خاص لقناة “218”، أكد اللاعب الدولي ربيع اللافي أن عقده مع نادي النصر انتهى في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه يملك حاليا عرضا من أحد الأندية الكبرى في طرابلس ولكنه يُفضّل خوض تجربة احترافية في هذا الوقت.

وعن تجربته مع نادي النصر، أكد اللافي أنها مميزة، ووصول الفريق لربع نهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم إنجاز في سجله الرياضي وفي تاريخ نادي النصر.

كما تطرق ربيع اللافي في حديثه عن المنتخب الوطني، ووصف اختيار المرجيني لقيادة المنتخب بالخطوة الموفقة، مفضلا أن يقود المنتخب مدرباً محلياً في هذا الوقت لأنه يعرف اللاعبين جيدا ولا يمكن لمدرب أجنبي أن ينجح في ظل هذه الظروف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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