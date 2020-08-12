الورفلي ورفاقه يحافظون على صدارة الدوري المغربي

‬شارك الدولي الليبي سند الورفلي في فوز فريقه الرجاء على حساب حسنية أغادير بثنائية نظيفة لحساب الجولة الحادية والعشرين من البطولة المغربية الاحترافية.

وعلى أرضية ملعب إدرار افتتح سفيان الرحيمي النتيجة للرجاء مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة لتشهد المباراة سيطرة لرفاق الورفلي مقابل تراجع لحسنية أغادير.

وفي الوقت الذي حاول فيه أصحاب الأرض العودة في النتيجة أمضى حميد أحداد على ثاني أهداف الرجاء لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأبناء المدرب جمال السلامي.

وبهذه النتيجة حافظ الرجاء على صدارة الدوري برصيد اثنتين وأربعين نقطة وبفارق نقطتين عن الغريم الوداد صاحب المركز الثاني.

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