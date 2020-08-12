“فتى بريشيا الذهبي” يشعل صراع أقطاب إيطاليا

اقترب إنتر ميلانو من ضم جوهرة فريق بريشيا ساندرو تونالي الموسم المقبل بعقد يمتد حتى 2025 رغم المنافسة بينه وبين يوفنتوس وميلان.

وبحسب تقرير صحيفة لاغا فإن النيراتزوري على استعداد للتعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً مقابل 10 ملايين يورو كإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء مقابل من 25 إلى 35 مليون يورو.

وكان المدير التنفيذي لإنتر ميلانو بيبي ماروتا قد علّق في يوليو الماضي على إمكانية التعاقد مع تونالي في الصيف الحالي، وذكر ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الإيطالية أن لديه علاقة جيدة مع رئيس نادي بريشيا وبإمكانه إنهاء الصفقة وجلب اللاعب إلى جوزيبي ميانزا الموسم المقبل لكن النادي لم يدخل المفاوضات بشكل رسمي لتركيزه على مباريات الدوري الأوروبي.

وأشارت شبكة ميديا سيت إلى أن الميلان دخل على خط التعاقد مع اللاعب لتقوية خط وسطه الموسم المقبل بعد تأكيد مشاركته في الدوري الأوروبي.

كما أوضحت صحيفة كوريري ديللو سبورت أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو طلب بالتعاقد مع لاعب الوسط الذي يعتبره أغلب المتابعين شبيهاً بالمدرب الشاب الذي كان لاعباً في ميلان ويوفنتوس، وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة العجوز ستحتاج إلى تونالي خصيصاً بعدما غادر الفرنسي بيلز ماتويدي نحو إنتر ميامي الأمريكي كما من المنتظر مغادرة العديد من لاعبي خط الوسط الموسم المقبل.

وخاض تونالي 89 مباراة مع بريشيا منذ 2017 وشارك في الموسم الماضي 35 مباراة مع الفريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية وسجل هدفاً وحيداً وصنع 7 أهداف.

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